Германия лишит часть солнечных электростанций государственных субсидий

Германия планирует сузить круг производителей солнечной энергии, которые имеют право на субсидии, после того как избыточное предложение возобновляемой энергии привело к росту расходов правительства. Об этом сообщает Bloomberg.

Фотоэлектрические системы, установленные до 1 января 2026 года мощностью более 90 киловатт, больше не будут иметь права на получение "зеленого" тарифа в соответствии с законопроектом. Этот порог снизится до 75 киловатт до 1 января 2027 года, а затем уменьшится до 25 киловатт. Сейчас он составляет 100 киловатт.

Стремительное развитие солнечной энергетики в стране привело к тому, что оптовые цены на электроэнергию часто становятся отрицательными в часы, когда предложение превышает спрос - например, в особо солнечные дни.

Поскольку правительство обеспечивает выплату производителям минимального "зеленого" тарифа, ему приходится доплачивать разницу, а субсидии на возобновляемую энергетику, по оценкам, в этом году достигнут €20 млрд, а в 2025 году, возможно, достигнут €18 млрд.

Поэтому политики хотят снизить порог для производителей солнечной энергии, которые должны продавать свою продукцию через прямой маркетинг, в соответствии с законопроектом Министерства экономики, предусматривающим продажу на бирже электроэнергии. Это означает, что производители, которые превышают определенный уровень мощности, не будут получать вознаграждение, установленное государством.

Законопроект также имплементирует предыдущее решение правительства отменить выплаты для средних и крупных проектов по возобновляемой энергетике, если цены на электроэнергию упадут ниже нуля.