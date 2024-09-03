Последнее обновление: 03.09.2024 11:09

Экспорт Армении вырос в 2,3 раза, но без учета реэкспорта наблюдается спад

В экономике Армении наблюдаются противоречивые тенденции в сфере внешней торговли. Это отметил министр финансов страны Ваге Ованнисян, представляя отчет о ходе исполнения государственного бюджета за первое полугодие 2024 года на заседании парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

По его словам, за январь-июнь 2024 года общий объем экспорта товаров из Армении увеличился в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот значительный рост, однако, в основном обусловлен реэкспортом.

При более детальном рассмотрении выясняется, что экспорт товаров армянского происхождения, без учета экспорта золота, фактически сократился примерно на 4%. Что касается импорта, Ованнисян отметил рост на 86,5%. Однако если исключить влияние реэкспорта, наблюдается снижение импорта на 6,7%.



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