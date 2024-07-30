Оппозиция Венесуэлы протестует против объявления Мадуро победителем выборов

После того, как центризбирком Венесуэлы в ночь на понедельник объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, тысячи его противников вышли протестовать на улицы Каракаса и других городов страны.

«Сначала они били в кастрюли и сковородки, протестуя против того, что президент Мадуро объявил себя победителем. Затем напряжение начало расти. Тысячи протестующих пошли пешком — некоторые за много километров — в центр и к президентскому дворцу. На улицах жгут автомобили, покрышки и мусор. Начались стычки между протестующими и вооруженной полицией», - сообщает BBC.

Полицейские и военные, перекрывшие улицы вокруг президентского дворца, начали стрелять в протестующих пластиковыми пулями и гранатами со слезоточивым газом.

Демонстранты отвечают камнями и бутылками с горючей смесью. По данным Conflict Observatory, которая отслеживает социальную напряженность в стране, по состоянию на вечер понедельника в Каракасе и по всей Венесуэле было зарегистрировано 187 протестных акций.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что избранным президентом страны является основной соперник Мадуро на выборах Эдмундо Гонсалес Уррутиа. Мачадо призвала к проведению "гражданских собраний" по всей стране в 11:00 во вторник.

В понедельник власти Аргентины, Гватемалы, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Эквадора призвали Организацию американских государств (ОАГ) созвать чрезвычайную встречу по итогам президентских выборов в Венесуэле.