Последнее обновление: 25.07.2024 18:00

Ferrari добавит оплату в криптовалютах в Европе

В конце июля итальянский производитель автомобилей Ferrari начнет принимать цифровые активы в качестве способа оплаты в Европе.

Причиной такого решения назван успешный запуск инициативы на территории США осенью 2023 года в ответ на запросы дилеров и клиентов.

Тогда Ferrari заключил сотрудничество с процессинговым сервисом BitPay, который конвертирует полученные активы в фиат. На начальном этапе автоконцерн принимал биткоин, Ethereum и USDC.

Согласно пресс-релизу, к концу 2024 года компания расширит возможность оплаты в криптовалютах на другие страны.

«На сегодня большинство европейских дилеров Ferrari уже приняли или находятся в процессе принятия новой платежной системы, которая дополняет традиционную», - говорится в сообщении.



<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование