Финские и шведские пилоты перехватили истребители РФ над Балтийским морем

Финские и шведские истребители осуществили перехват двух российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе объединенного командования воздушных сил НАТО.

Объединенный центр воздушных операций НАТО в немецком городе Юдем 15 июля сообщил, что над Балтийским морем над международными водами фиксируют два российских истребителя, направляющихся из Калининградской области в основную часть РФ.

Их заметили также финские и шведские мониторинговые центры, после чего обе страны подняли своих пилотов для перехвата. Российские истребители не имели плана полета, не держали связь с гражданскими авиадиспетчерами и не использовали сигналов транспондера.

"Финские и шведские истребители осуществили перехват в тесной координации с Объединенным центром воздушных операций НАТО. Это рутинная задача подтверждает уровень интеграции обоих союзников", – отметили в коммюнике.