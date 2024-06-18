Минобразования Беларуси меняет правила проставления апостиля

Минобразования Беларуси меняет механизм подачи документов на проставление апостиля. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

«С 1 июля 2024 г. изменяется график приема и выдачи документов, исходящих из учреждений образования, для проставления апостиля. Прием на апостиль и выдача оформленных документов будет осуществляться в течение одного рабочего дня (сейчас их выдают на следующий день после подачи – прим.)», - говорится в сообщении.

Кроме того, вводится предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля.

График приема документов для осуществления административной процедуры по проставлению апостиля и предварительной записи размещен на сайте Министерства образования.

За проставление апостиля придется заплатить госпошлину, которая составляет пять базовых величин за каждый документ. Таким образом, один документ обойдется в 200 белорусских рублей.