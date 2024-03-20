Правительство Польши обещает и дальше блокировать агроимпорт из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский подписал соглашение с фермерами, согласно которому сохраняется эмбарго на агропродукцию из Украины. Об этом сообщает RMF24.

Один из пунктов подписанного с фермерами соглашения предусматривает, что министр сельского хозяйства обратится к премьеру Дональду Туску с просьбой прекратить транзит из Украины аграрной продукции, попавшей под эмбарго, через польскую территорию.

В документе стороны также задекларировали, что торговые отношения между двумя странами должны быть урегулированы, в частности относительно доступа на рынок таких продуктов, как зерно, рапс, кукуруза, сахар, мясо птицы, яйца, мягкие фрукты и яблоки.

Кроме того, документ содержит пункт о субсидиях на ячмень и рожь. Субсидии будут разработаны на уровне 2023 года и будут распространяться на зерно, которое было продано в период с 1 января по 30 мая этого года.

Еще один пункт предусматривает сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

В документе также говорится о дальнейших усилиях по внесению изменений в положения Зеленого курса ЕС.

В соглашении подчеркивается, что причиной нынешней ситуации в сельском хозяйстве является прежде всего война в Украине, а также безоговорочное согласие ЕС на неограниченный импорт сельскохозяйственных товаров из Украины, которое поддержало предыдущее правительство.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск выразил надежду, что польская и украинская стороны достигнут договоренности по сельскохозяйственным вопросам до встречи правительств в Варшаве, которая запланирована на 28 марта.