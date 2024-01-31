Китайские хакеры готовят атаки на инфраструктуру США

Хакеры, связанные с китайским правительством, готовятся нанести реальный ущерб американцам и нацелились на объекты критической инфраструктуры Соединенных Штатов. Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса в среду планирует сказать директор ФБР Кристофер Рэй, сообщает Reuters со ссылкой на часть его доклада, обнародованного Бюро.

В своем выступлении перед специальным комитетом Палаты представителей по вопросам конкуренции с Китаем он собирается указать, что водоочистные сооружения, электросети, нефте- и газопроводы и транспортные узлы США являются одними из целей спонсируемых КНР хакерских операций, которым уделяется "слишком мало внимания со стороны общественности".

"Китайские хакеры нацеливаются на американскую инфраструктуру, готовясь сеять хаос и наносить реальный ущерб американским гражданам и общинам, если или когда Китай решит, что пришло время нанести удар", – намерен отметить Рэй.

Глава ФБР выступит первым на слушаниях, посвященных киберугрозам со стороны Пекина. Вместе с ним с конгрессменами также будут общаться американские высокопоставленные чиновники по вопросам кибербезопасности.

Предупреждение Рэя прозвучало на следующий день после того, как Reuters сообщило, что в последние месяцы правительство США начало операцию против китайской хакерской компании Volt Typhoon, которая, по словам официальных лиц, шпионила за американскими инфраструктурными сетями.