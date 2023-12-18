Белорусы едут за покупками в Литву и возвращают миллионы

Граждане третьих стран, приезжающие за покупками в Литву, могут воспользоваться системой Tax free (система возврата НДС). За год белорусы вернули почти €5 млн, сообщают литовские медиа.

Глава компании, отвечающей в Литве за возврат НДС, рассказал, что конкретно покупают белорусы и сколько тратят в Литве.

Соседи из Беларуси обычно едут в Литву за покупками, но точный поток покупателей определить непросто. Представитель компании Akropolis Group Айсте Янкунайте сказала, что у них нет данных, какой процент покупателей составляют граждане Беларуси.

Представитель Ikea Рената Данте сказала, что они также не собирают такие данные, но заметила, что сейчас к ним приезжает немного белорусов и их число сокращается. Эту информацию подтверждают и данные Службы охраны госграницы.

"В последние месяцы сокращается число белорусов, пересекающих границу с Литвой, если сравнивать с потоками, которые были летом", – сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис, однако он не исключил, что перед праздниками возможен рост числа приезжих, но больших потоков не будет.

СОГГ представила данные о количестве приезжающих в Литву белорусов. Согласно этим данным, в этом году приезжих больше всего было летом и в начале осени. В июле в Литву приехали 146 тыс., в августе – 169 тыс., а в сентябре - 216 тыс. граждан Беларуси. До 14 декабря в Литву приехали чуть больше 40 тыс. белорусов.

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), с октября 2022 г. до ноября 2023 г. только белорусы представили больше 174 тыс. деклараций, на основе которых им вернули €4,77 млн НДС. Минфин утверждает, что, поскольку порядок действует во всем ЕС, сейчас нельзя выделить какие-то страны и не возвращать их гражданам НДС. Этот порядок распространяется на жителей всех стран, которые не являются гражданами ЕС. НДС возвращают за покупки на сумму не меньше €40.

По словам Гринявичюса, чаще всего НДС возвращают именно белорусы. Они составляют 84,96% от всех подателей деклараций. На втором месте - граждане Израиля - 3,5%, на третьем Украины - 2,07%. На четвертом месте идут граждане Турции (1,57%), а на пятом россияне (1,02%). По словам Гринявичюса, число россиян, по сравнению с 2019 г., сократилось на 95,22%. Далее идут граждане США (0,74%), Грузии (0,5%), Казахстана (0,48%), Великобритании (0,48%) и Норвегии (0,43%).

Гринявичюс поделился также данными, по которым видно, что белорусы чаще всего покупают в Литве и за что возвращают НДС.

По его словам, 25,5% покупок - электроника, ее покупают в магазинах Topo centras, Elektromarkt и др. 21,9% – товары домашнего обихода (Depo, Senukai и др.). 17,91% – одежда и обувь. Продукты питания составляют 7,77%, спортивные товары – 5,97%. Еще 2,32% - духи и косметика, а часы и ювелирные изделия – 0,86%. Средняя корзина покупок белоруса в Литве, за которую просят вернуть НДС, в 2023 г. составляла €235.

Гринявичюс заметил, что тот факт, что за год белорусам вернули почти €5 млн может формировать отрицательное отношение, но согласно подсчетам, за каждый возвращенный евро государство получило 1,5 евро.

"Мы возвращаем деньги только за товары, за услуги не возвращаем. Может, люди жили в гостинице, заливали горючее, заходили в кафе, покупали товары меньше чем на €40, все это остается в нашей стране", – сказал он.