Норвегия в октябре снизила добычу природного газа на 6,1%

Добыча природного газа в Норвегии в октябре составила 10,17 млрд кубометров, что на 6,1% ниже показателя за тот же период предыдущего года, по предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

Между тем относительно сентября объем вырос в 1,7 раза (с 5,97 млрд кубометров). NPD прогнозировал производство почти в 11 млрд кубометров.

Норвегия в октябре повысила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 0,3% в годовом выражении - до 1,981 млн баррелей в сутки (б/с).

В сентябре, согласно уточненным данным, производство составляло 1,853 млн б/с. Таким образом, за месяц оно выросло на 6,9%.

Добыча нефти в стране в прошлом месяце в среднем составляла 1,777 млн б/с, что на 5,9% больше сентябрьского объема и на 1,6% выше показателя октября 2022 года. NPD прогнозировал производство на уровне 1,836 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-октябре, согласно предварительным расчетам, составил около 190,9 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 86,4 млн кубометров пришлось на нефть и 93,9 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,4 млн кубометров н.э. меньше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.