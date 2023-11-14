Лукашенко обвинил частные такси в финансовых нарушениях

Лукашенко обвинил работающие по схеме uber частные такси в финансовых нарушениях и налоговой оптимизации.

«С финансовой точки зрения чаще всего выявляют сокрытие выручки, дробление бизнеса, зарплату в конвертах и неуплату налогов. Нам надо ужесточить наказание по реальным вещам. Отсюда недобросовестная конкуренция с легальными перевозчиками, что сказывается на работе всей отрасли автомобильных перевозок. Возят без системы, крадут, воруют, не платят налоги. Какие автобусы могут с ними конкурировать?»- возмутился Лукашенко на совещании.

«Потери бюджета исчисляются десятками миллионов рублей. A добросовестные перевозчики вынуждены закрываться, увольнять людей. Вот и вся справедливость», - утверждает он.

По его словам, частные такси не соблюдают требования безопасности.

«Как показывают проверки Комитета государственного контроля, бессовестных дельцов немало. За 9 месяцев 2023 года проверили чуть больше 10 тысяч автомобилей. Выявили почти 9 тысяч нарушений. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам: наличие необходимой водительской категории и стажа, людей возят все, кто хотят. А потом - дикие аварии», - сказал Лукашенко.

«Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдается. Бомбят с утра до вечера эти водители. Потому что это же деньги для хозяина. Такое отношение к делу рано или поздно приведет к трагедии, подобной в Смолевичском районе, где погибли полтора десятка человек, и дети тоже", - добавил он.