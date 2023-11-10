Лукашенко не нашел места для партий в политической системе страны

Лукашенко не нашел для «политических» партий места в политической системе страны, ограничив партийную деятельность состязательностью в законотворческой и проектной сферах.

«Белорусские партии принесут пользу, если по-настоящему смогут представлять интересы своих членов перед государством, а также стать помощником власти в разъяснении принимаемых решений. Предназначение партий - не бороться с государством, a конкурировать между собой на уровне проектов, законодательных инициатив», - заявил сегодня Лукашенко на встрече с руководителями партий.

Сегодня в Беларуси разрешены четыре партии: коммунистическая, либерально-демократическая, республиканская партия труда и справедливости и "Белая Русь".

"Что касается моего отношения к партиям, руководители которых здесь присутствуют, - для меня вы все равны. Вы – патриотичные», констатировал Лукашенко.

"В ходе перерегистрации, будем откровенны, мы очистили партийное поле от декоративных объединений и тех, чья деятельность направлена на подрыв основ конституционного строя нашей страны", - также признал он.