Последнее обновление: 30.10.2023 12:41

Германия хочет импортировать природный газ из Африки

Германия стремится импортировать природный газ из Нигерии. Об этом канцлер Германии Олаф Шольц Шольц рассказал в интервью, опубликованном в воскресенье во время его отъезда из Берлина в Западную Африку, пишет агентство DPA.

"Нигерия имеет самые большие запасы газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", – сказал глава правительства Германии нигерийской ежедневной газете The Punch.

Шольц добавил, что Германия также рассматривает "совместные инициативы по расширению рынка водорода", поскольку водород будет играть важную роль в будущем.

Сейчас Германия импортирует большое количество сырой нефти из Нигерии, но не импортирует газ.

Шольц решил уделять Африке значительно больше внимания, чем немецкие лидеры в прошлом, стремясь расширить и диверсифицировать международные отношения страны и уменьшить зависимость от отдельных государств. Это произошло на фоне чрезмерной зависимости Германии от дешевого импорта российского газа в прошлом.



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