Последнее обновление: 27.09.2023 15:35

Азербайджан назвал потери за сутки войны в Карабахе

Азербайджан за сутки войны в Нагорном Карабахе 19-20 сентября потерял 705 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Ведомство заявляет, что в ходе "антитеррористических мероприятий" суверенитет Азербайджана был полностью восстановлен.

Погибли 192 военнослужащих армии страны.

Среди погибших — 180 сотрудников Минобороны и 12 сотрудников министерства внутренних дел, также погиб мирный житель.

Ранения получили 511 военных и один гражданский.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, сказано в заявлении.

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