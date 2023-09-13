Суд ЕС отклонил иск Synesis о снятии санкций

IT-компания Synesis и ее владелец Александр Шатров не смогли добиться снятия санкций Евросоюза за соучастие в репрессиях белорусских властей против гражданского общества.

Суд ЕС отклонил их иски, сообщают медиа.

Шатров и Synesis подали иски против Совета ЕС В 2022 году. IT-компания Synesis является одним из резидентов Парка высоких технологий и с декабря 2020 года находится под санкциями Евросоюза.

В Официальном журнале ЕС указано, что "Synesis предоставила белорусским властям платформу видеонаблюдения Kipod, которая позволяет осуществлять поиск и анализ видеозаписей, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что делает компанию ответственной за репрессии гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата Беларуси".