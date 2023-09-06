Суд ЕС подтвердил санкции против Гуцериева и других россиян

Суд ЕС отклонил иски ряда крупных российских предпринимателей и членов их семей, против которых были введены персональные европейские санкции, передают немецкие СМИ.

В частности, отклонены иски:

предпринимателя Михаила Гуцериева, который попал в санкционный список ЕС против Беларуси за поддержку Лукашенко;

бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского (после внесения в санкционный список он вышел из бенефициаров и состава совета директоров ТМК);

его супруги Галины Пумпянской и сына Александра Пумпянского (также покинувшего совет директоров ТМК).

Санкции в отношении этих лиц Совет ЕС мотивировал поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Утверждается, что они работают в секторах экономики, которые служат для России важным источником доходов.

Сейчас Суд ЕС в Люксембурге рассматривает около 80 исков от физлиц и юрлиц из РФ и Беларуси, которые оспаривают решения о санкциях.