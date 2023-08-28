Польша через суд требует отменить три основные климатические политики ЕС

Польша подала в Суд ЕС иски, пытаясь отменить три основные политики Европейского Союза по изменению климата, которые, по мнению польского правительства, ухудшат социальное неравенство. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованные в понедельник документы.

Судебный иск направлен против закона, принятого в этом году, который запрещает продажу новых автомобилей с выбросами углекислого газа в ЕС с 2035 года.

"Оспариваемое регулирование накладывает чрезмерное бремя, связанное с переходом к мобильности с нулевым уровнем выбросов, на европейских граждан, особенно на менее обеспеченных, а также на сектор европейских автомобильных компаний", – заявила Польша в своем иске.

Вторая политика ЕС, против которой выступает Польша, устанавливает национальные цели по сокращению выбросов. В Варшаве говорят, что она угрожает энергетической безопасности страны.

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Третий закон о реформировании углеродного рынка ЕС может привести к сокращению рабочих мест в угольной отрасли и усилению социального неравенства, заявила Польша.

Польша производит около 70% электроэнергии из угля.

Правительство Польши хочет, чтобы все три закона были отменены.

Каждый из них был принят квалифицированным большинством стран-членов ЕС, но Польша заявила, что они должны были быть приняты единогласно, учитывая влияние, которое они могут иметь на энергетические балансы стран.

Евросоюз имеет одну из самых амбициозных политик по изменению климата в мире и призвал правительства использовать деньги ЕС, чтобы помочь уязвимым общинам инвестировать в экологически чистую энергетику.

"Фонд справедливого перехода" ЕС в размере 17,5 миллиарда евро предназначен для поддержки общин, пострадавших от отказа от ископаемого топлива.

Наибольшая доля этого фонда предназначена для Польши. Но Брюссель предупредил, что планы польского правительства продлить срок эксплуатации угольной шахты в Турове до 2040 года могут означать, что регион не сможет получить доступ к этим деньгам.

Только летом этого года Польша окончательно утвердила строительство первой АЭС.

Ранее в июле Польша подала в Еврокомиссию жалобу на Германию за незаконный ввоз мусора.