Последнее обновление: 06.08.2023 08:50

Минобороны Украины: Пуск ракет из Беларуси мог быть имитацией

Россия могла имитировать пуски ракет с территории Беларуси с целью провокации – чтобы втянуть эту страну в войну против Украины, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

«О ракетах с территории Беларуси – вероятно, это был электронный пуск или имитация пуска, поскольку на территории этой страны размещены российские войска, силы и средства для разного рода провокаций, чтобы втянуть ее в войну против Украины», - сказал Юсов, которого цитирует Укринформ.

«Физически его могло и не быть, но все могло быть устроено так, будто пуски происходили с территории Беларуси. Информация сейчас проверяется», – добавил представитель ГУР.

Как сообщалось, вечером 5 августа во время воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, Воздушные силы ВСУ предупредили о запуске ракет с территории Беларуси.

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