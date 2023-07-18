Последнее обновление: 18.07.2023 11:16

В Беларуси вводится запрет на повышение банками процентов в случае просрочки платежей

В Беларуси вводится запрет на повышение банками процентов в случае просрочки платежей по кредитам, а также ограничение по суммам пеней, следует из подписанного закона, которым вводятся поправки в банковское законодательство.

«Законом внесены изменения в Банковский кодекс… …укрепляется статуса Нацбанка как государственного органа, ответственного за обеспечение финансовой стабильности в банковской и иных регулируемых им сферах, повышается уровень правовой защиты потребителей банковских услуг, исключается чрезмерная финансовая нагрузка на кредитополучателей", - говорится в в официальном комментарии к закону.

Закреплены меры, направленные на переход банков к международным стандартам финансовой отчетности в качестве первоочередных и единственных стандартов при организации ведения бухгалтерского учета.

"Законом предусмотрено расширение целей (ориентиров) деятельности Национального банка. Помимо поддержания ценовой стабильности, Национальный банк в качестве основной цели деятельности будет обеспечивать финансовую стабильность. В Банковском кодексе также закреплена норма о том, что Национальный банк содействует устойчивому экономическому развитию страны", - также сказано в комментарии.

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