Макрон хочет вернуть во Францию производство важнейших медпрепаратов

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возвращение на территорию Франции производства около 50 важнейших медикаментов, сообщает BFMTV/

Макрон отметил, что страна должна позаботиться о безопасности поставок важных медицинских препаратов "или путем диверсификации, или релокации", поскольку в последнее время во Франции участились случаи дефицита в аптеках тех или иных препаратов.

Он также заявил, что из около 50 важнейших препаратов производство половины существенно увеличат во Франции уже в последующие месяцы.