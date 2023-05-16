Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле 2023 года выросло на 2,3%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-апрель 2023 года в текущих ценах составил 58,6 млрд. рублей и вырос на 2,3% к январю-марту 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 3,0%, «Обрабатывающей промышленности» - 3,1%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 2,8%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,0%

Запасы готовой продукции за апрель выросли на 126,2 млн. рублей и на 1 мая 2023 года составили 9,1757 млрд. рублей.

Индекс промышленного производства за апрель 2023 г. к апрелю 2022 г. составил 103,8%.