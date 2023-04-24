Китаю пришлось оправдываться за интервью своего дипломата

МИД Китая отреагировал на дипломатический скандал, в центре которого оказался посол КНР в Париже Лу Шай, публично усомнившийся в суверенитете постсоветских стран.

Согласно заявлению ведомства, Китай уважает суверенный статус всех стран, входивших в СССР, а позиция Пекина по Крыму не претерпела никаких изменений. Официально Китай не признавал аннексированный полуостров частью России, передает BBC.

В пятницу, выступая в эфире французского телеканала TF1 Лу заявил, в частности, что бывшие республики Советского Союза "не имеют действительного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы закрепляло их статус как суверенных стран".

О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: "Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза".

Китайский дипломат также призвал прекратить "препирательства" по вопросу постсоветских границ.

Сутки спустя, в субботу вечером, на заявление посла отреагировал французский МИД. В дипломатическом ведомстве отметили, что "с тревогой узнали о заявлении" китайского посла, и попросили официальный Пекин прокомментировать его высказывания, уточнив "отражают ли [эти слова] официальную позицию".

"После распада Советского Союза в 1991 году международное общество признало Украину в качестве нового государства в составе ООН - в границах, включающих в себя Крым", - напомнил французский МИД, отдельно подчеркнув, что аннексия Крыма Россией в 2014 году "в соответствии с нормами международного права является незаконной".

В понедельник почти 80 депутатов Европарламента подписали открытое письмо на имя главы МИД Франции Катрин Колонна с требованием признать Лу Шая персоной нон грата, поскольку его пятничные комментарии "выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса".

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму интервью с послом в своем аккаунте WeChat. На официальном сайте посольства интервью опубликовано не было.