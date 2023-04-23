Украина и страны Балтии отреагировали на заявления китайского дипломата

Украина и прибалтийские страны высказались насчет заявлений китайского посла во Франции, решившего порассуждать о статусе Крыма и бывших республик СССР.

Посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью, что бывшие советские республики "не имеют эффективного статуса в международном праве", поскольку нет международного соглашения, которое бы материализовало их статус суверенной страны. Также на вопрос, считает ли он Крым принадлежащим Украине, посол сказал, что "это зависит от того, как вы воспринимаете проблему", добавив, что "это не так просто". Китайский дипломат также сказал, что Крым был "российским изначально", но не уточнил, что имел в виду под началом.

Украинский посол Вадим Омельченко прокомментировал заявления Шайе: «Либо есть очевидные проблемы с географией. Либо такие заявления идут вразрез с позицией китайской столицы "относительно усилий по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН". Тестовый вопрос "Кому принадлежит Крым?", как всегда, является показательным. В следующий раз хорошо было бы расширить его вопросом "Кому принадлежит Владивосток?". Здесь нет места двусмысленности. Крым – это Украина", – заявил Омельченко в Twitter.

Он добавил, что "советской империи больше не существует, а история движется дальше".

Министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис отметил, что подобные заявления хорошо объясняют, почему государства Балтии не доверяют Китаю как "посреднику" в урегулировании войны в Украине.

"Если кому-то все еще интересно, почему страны Балтии не доверяют Китаю как "посреднику в достижении мира в Украине", то вот китайский посол, который утверждает, что Крым является российским, а границы между нашими странами не имеют никаких правовых оснований", – заявил Ландсбергис.

Латвия потребует объяснений и опровержения от китайской стороны скандальных заявлений посла Китая во Франции.

"Замечания посла Китая во Франции по международному праву и суверенитету государств являются абсолютно неприемлемыми. Ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления", – заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Он также добавил, что министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах посольства Китая в Риге для предоставления разъяснений. Этот шаг был согласован с Литвой и Эстонией.

МИД Эстонии также вызовет посла Китая, чтобы получить разъяснения относительно комментариев китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза.

Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

"Печально, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна", – сказал он.