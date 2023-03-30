Три четверти французов считают, что правительство должно отозвать пенсионную реформу

Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать непопулярную пенсионную реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки прекратились. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса от Elabe по заказу телеканала BFMTV.

При этом 63% респондентов считают, что протесты против пенсионной реформы справедливы и должны продолжаться, тогда как не поддерживают их 25%. В предыдущие месяцы показатель поддержки колебался от 60 до 68%.

В то же время 73% убеждены, что правительство должно отозвать реформу, чтобы протесты и забастовки прекратились. 26% считают, что власть не должна идти на уступки, даже если протесты не будут ослабевать.

Между тем 40% опрошенных считают, что протесты должны становиться более решительными и 23% - за то, чтобы они продолжались так, как сейчас; 37% считают, что акции пора сворачивать.

62% опрошенных, на 9% больше, чем в начале марта, возлагают ответственность за социальное напряжение в связи с реформой на президента Эммануэля Марона и правительство. 12% считают, что это профсоюзы, и 26% - что определенная ответственность на обеих сторонах.