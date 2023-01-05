McDonald's уходит из Казахстана

McDonald's намерен покинуть Казахстан из-за сложностей с поставками из России, которая была главным поставщиком продуктов для сети ресторанов в Казахстане.

Как сообщает Bloomberg, после российского вторжения в Украину McDonald's ушел из России, в связи с чем ресторанам в Казахстане запретили закупать мясные котлеты у российских поставщиков. В результате, 24 ресторана McDonald's, принадлежащих TOO Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками.

При этом, казахский бизнес не может закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, поскольку более высокие цены и затраты на логистику приведут бизнес к убыткам. McDonald's отказался от комментариев.

Судьбу McDonald's в Казахстане также осложняет владелец франшизы Кайрат Боранбаев, которого в марте задержали по обвинению в растрате. Также он владел франшизой McDonald's в Беларуси.