Только 40% школ Украины могут принять учеников в новом учебном году

Только 40% школ на территории Украины готовы принять учеников в новом учебном году, сообщает BBC.

В Киевском регионе 75% школ могли бы начать работать, но реально готовы к первому сентября только 25%. Здания нужно ремонтировать после многочисленных обстрелов и боевых действий, на это уйдут месяцы, и поэтому многие школы начнут работу в дистанционном режиме.

Также в режим онлайн перейдут те школы, здания которых не оборудованы бункерами.

В Харькове 41 школа была частично или полностью разрушена из-за последствий войны, посчитал британский Центр информационной устойчивости. В отчете говорится, что обстрел учебных заведений был "целенаправленным, а не побочным продуктом неизбирательных атак на гражданскую инфраструктуру".

Школа-интернат для слабовидящих учащихся, 218-летняя университетская библиотека, университетский тренировочный бассейн, используемый олимпийскими спортсменами, и почти 100-летний профессиональный колледж оказались целями российских обстрелов, утверждает британский центр.

Украинские власти утверждали, что в результате бомбежек и обстрелов пострадало 2199 учебных заведений, 225 из них полностью разрушены.