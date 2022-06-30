Лукашенко намекнул Лаврову, что не хочет вхождения Беларуси в состав РФ

Лукашенко сегодня во время встречи с министром иностранных дел России намекнул, что не хочет вхождения Беларуси в состав РФ.

«Я когда-то сказал. Думаю, вы поддержите эту идею. Уверен, что поддержите. Что мы не настолько глупы, чтобы кого-то инкорпорировать, как на Западе говорят, или включать в состав не то Беларуси в Россию, не то Россию в Беларусь. Мы достаточно умны, чтобы два независимых государства могли выстроить такую конструкцию наших отношений, что позавидуют в мире и другие. Мы к этому идем, движемся», – сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.