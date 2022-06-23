Европарламент поддержал кандидатский статус для Украины и Молдовы

Европейский парламент в четверг принял резолюцию с призывом предоставить статус кандидата на членство в Европейском Союзе для Украины и Молдовы, а также поддержать европейскую перспективу Грузии.

Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента, против высказались 45, еще 14 – воздержались, сообщила пресс-служба Европарламента.

В документе парламентарии призывают Европейский совет предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС "безотлагательно". То же рекомендуется для Грузии, "когда ее правительство выполнит" приоритеты, указанные Европейской комиссией.

В контексте жестокой российской захватнической войны против Украины этот шаг будет приравниваться к демонстрации лидерства, решительности и видения, говорят евродепутаты. Они настаивают на том, что не существует "быстрого пути" для членства в ЕС и что вступление остается структурированным и основанным на заслугах процессом, требующим выполнения критериев членства в ЕС и зависит от эффективного внедрения реформ.

Парламент приглашает власти Украины, Республики Молдова и Грузии "недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа", ускорить реформы с целью скорейшего эффективного выполнения критериев членства в ЕС.

В резолюции отмечается, что нет альтернативы расширению, которое является "более чем когда-либо геостратегической инвестицией" в стабильный, сильный и объединенный ЕС.

Перспектива полноправного членства в ЕС для стран, стремящихся стать членами ЕС, отвечает собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности Европейского Союза.

Депутаты Европарламента также требуют, чтобы процесс расширения был "возобновлен" и разблокирован в отношении Западных Балкан.

Резолюция рекомендательна, но Европейский совет почти наверняка примет положительное для Украины решение, о чем в четверг утром объявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022, на пятый день полномасштабного вторжения России.