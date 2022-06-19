Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Подобных положений до сих пор не было ни в одном из выводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которые поступали от других государств. А сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно в отношении двух государств-аппликантов – Украины и Молдовы.

"По сути, Брюссель сказал, что Украина не готова быть кандидатом, но все равно получает этот статус. Одновременно определено 7 блоков реформ, которые Украине необходимо выполнить, чтобы сохранить статус кандидата. Брюссель оставляет за собой право забрать этот статус в любой момент, или же наоборот - передвинуть Украину или Молдову на следующий этап», - пишет «Европейская правда».

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать свою способность проводить реформы. Вывод ЕК говорит, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.