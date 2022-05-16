Последнее обновление: 16.05.2022 09:18

Премьер Египта оценил потери бюджета от конфликта на Украине в $7 млрд

Предварительные потери годового бюджета Египта из-за конфликта на Украине составили 130 млрд египетских фунтов (примерно $7 млрд), заявил премьер-министр страны Мустафа Мадбули на пресс-конференции в Каире, передает El Balad.

Он пояснил, что эту сумму власти направили на смягчение последствий высоких цен. Косвенное воздействие украинского кризиса на экономику Египта оценивается в 335 млрд египетских фунтов (более $18 млрд), рассказал Мадбули, передает РБК.

По словам египетского премьера, ущерб от конфликта на Украине для всего мира достиг $12 трлн.



<Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование