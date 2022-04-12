4,8 млн. украинских детей стали беженцами

Почти две трети украинских детей бежали из своих домов за шесть недель с начала российского вторжения, заявил на заседании Совета Безопасности ООН глава ЮНИСЕФ (детского фонда организации) Мануэль Фонтен.

Фонтен, недавно вернувшийся из Украины, сказал, что из 7,5 миллиона украинских детей 4,8 миллиона стали беженцами. По его словам, он не видел ничего подобного за 31 год своей гуманитарной работы, передает BBC.

ООН также подтвердила факт гибели 142 детей, но подчеркивает, что это далеко не окончательная цифра и она почти неизбежно вырастет.

Во время заседания Совбеза украинский посол Сергей Кислица также сказал, что Россия вывезла из Украины 121 тысячу детей и готовит закон, упрощающий процесс их усыновления в России. Фонтен на это ответил, что не видел доказательств этого обвинения, однако проверит его.