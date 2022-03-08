Procter&Gamble, Ubisoft, Estee Lauder, Adidas уходят из России

Компания Ubisoft, разработчик таких игр, как Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six, приостановила продажи своей продукции в России. У Ubisoft есть офис в Москве, а также сотрудники в Киеве и Одессе.

Работа магазинов и онлайн-торговли Adidas в России будет приостановлена до уведомления в связи с ситуацией на Украине. При этом сотрудники Adidas в России продолжат получать заработную плату.

Американская компания по производству косметики и парфюмерии Estee Lauder (владеет брендами MAC, Clinique, Bobbi Brown, Jo Malone, Origins, DKNY, Tom Ford Beauty) решила приостановить коммерческую деятельность в России, сообщили в пресс-службе компании.

Торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI объявила, что прекращает деятельность в России. OBI пришла в Россию в 2003 году. В стране у сети 27 гипермаркетов, в них работают около 4,9 тыс. сотрудников. Это примерно одна десятая общей численности персонала OBI в мире.

Американская компания Procter&Gamble (P&G) в значительной степени сократит ассортимент своей продукции в России, уже прекращены все инвестиции в страну, а также медийную и рекламную деятельность, заявил президент и главный исполнительный директор компании Джон Меллер в письме к сотрудникам. В портфеле компании — Gillette, Oral-B, Pampers, Naturella, Ariel и другие бренды.