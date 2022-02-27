Последнее обновление: 27.02.2022 18:57

Павел Дуров решил попробовать себя в роли медиатора

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале написал, что Telegram, если произойдет эскалация конфликта, может начать блокировать каналы "в вовлеченных странах".

"Telegram-каналы все чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность», - констатировал Дуров.

«Призываю пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в Telegram в данное время. Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь. В случае эскалации ситуации мы рассмотрим возможность частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в вовлеченных странах на время конфликта", — предупредил создатель мессенджера.



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