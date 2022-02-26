Google запретил монетизацию российским государственным СМИ

Американская компания Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Также приостанавливается монетизация российских государственных СМИ, заявили в компании.

Попавшие под ограничения российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools, а также размещать ее в поисковой системе и в почтовом сервисе Gmail, сообщил представитель Google Майкл Асиман.

«Мы активно следим за развитием ситуации и при необходимости предпримем дальнейшие шаги», – сообщил он.

Ранее запрет на монетизацию для российских государственных СМИ ввел видеохостинг YouTube (принадлежит Google), под ограничения попали в том числе телеканал RT. Весь список СМИ, которых коснутся ограничения, опубликован не был.

Запрет на размещение рекламы и ее монетизацию для российских государственных СМИ также ввел Facebook, социальная сеть в ближайшие дни продолжит «навешивать ярлыки на дополнительные российские государственные СМИ», заявлял директор по кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейчер.

Facebook также решил наложить ограничения на некоторые СМИ, в числе которых «РИА Новости», телеканал «Звезда», «Лента.ру» и «Газета.ру». В компании заявили, что они распространяют ложную информацию на фоне начавшейся 24 февраля российской военной агрессии в Украине.