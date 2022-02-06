Латвия предлагает усилить потенциал НАТО, если Россия оставит свои войска в Беларуси

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает необходимыми переоценку и усиление военного потенциала НАТО в Восточной Европе в случае, если российский военный контингент останется в Беларуси после совместных учений двух стран.

Мнение, высказанное министром в субботнем интервью на сайте газеты The Daily Telegraph, поддержала и его эстонская коллега Эва-Мария Лийметс, слова которой приводит это же издание, передает ТАСС.

"Если российские военные останутся в Беларуси, региональная ситуация в сфере безопасности существенно изменится независимо от того, произойдет ли вторжение на Украину или нет. Тогда нам придется провести переоценку мер, направленных на сокращение дефицита безопасности в регионе", - сказал министр. По его словам, такое развитие событий потребовало бы "увеличения присутствия НАТО".

По словам Лийметс, выразившей надежду на то, что "постоянного присутствия российских войск в Беларуси не будет", альянсу надо учитывать возможные последствия такого развития событий и при необходимости "решать проблему, увеличивая военные возможности в регионе".