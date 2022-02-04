Meta потеряла $200 млрд капитализации из-за оттока молодежи в другие соцсети

Акции компании Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, 3 февраля за один день потеряли более 20% стоимости (около 200 млрд долларов) на торгах на Нью-Йоркской бирже.

Вызвано это тем, что впервые за 18-летнюю историю у Facebook снизилось количество ежедневных активных пользователей. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2021 года, этот показатель в октябре-декабре прошлого года составил на один миллион пользователей меньше (1,929 млрд), чем в третьем квартале (1,93 млрд).

Отчасти это вызвано растущей конкуренцией между Facebook, с одной стороны, и Youtube и Tik Tok, с другой, которые все больше привлекают молодых пользователей. При этом по сравнению с 2020 годом, число активных ежедневных пользователей Facebook возросло на 5 процентов, передает DW.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг анонсировал слабый рост доходов концерна в текущем квартале - опять же из-за роста конкуренции между различными соцсетями в борьбе за внимание и время пользователей, которая сказывается на Instagram и WhatsApp, тоже принадлежащих Meta.

В ходе торгов на бирже пострадали акции множества других соцсетей, стриминговых сервисов и технологических компаний: Twitter (-8%), Pinterest (-10%) и Snap (-18%), Spotify (-22%), Amazon (более 3 процентов).