США заявили о "значительном ухудшении" ситуации с религиозной свободой в Беларуси

Ситуация с религиозной свободой в Беларуси "значительно ухудшилась" за последний год, констатировала во вторник федеральная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF).

"Условия религиозной свободы <...> в Беларуси резко ухудшились на фоне жестоких репрессий со стороны властей против гражданского общества после широкомасштабных антиправительственных протестов, начавшихся в августе 2020 года. С тех пор режим Александра Лукашенко проводил чистки среди критиковавших его авторитарные методы представителей католического и православного духовенства, устраивал рейды против участников католических и протестантских богослужений, а также публично продвигал антисемитские теории и риторику", - говорится в пресс-релизе, распространенном в связи с публикацией подготовленного USCIRF доклада о ситуации со свободой религии в Беларуси, сообщает ТАСС.

USCIRF - независимая двухпартийная комиссия федерального правительства США. Она отслеживает по всему миру случаи нарушения религиозных свобод и предоставляет соответствующие рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США.