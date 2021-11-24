Последнее обновление: 24.11.2021 12:13

США заявили о "значительном ухудшении" ситуации с религиозной свободой в Беларуси

Ситуация с религиозной свободой в Беларуси "значительно ухудшилась" за последний год, констатировала во вторник федеральная Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF).

"Условия религиозной свободы <...> в Беларуси резко ухудшились на фоне жестоких репрессий со стороны властей против гражданского общества после широкомасштабных антиправительственных протестов, начавшихся в августе 2020 года. С тех пор режим Александра Лукашенко проводил чистки среди критиковавших его авторитарные методы представителей католического и православного духовенства, устраивал рейды против участников католических и протестантских богослужений, а также публично продвигал антисемитские теории и риторику", - говорится в пресс-релизе, распространенном в связи с публикацией подготовленного USCIRF доклада о ситуации со свободой религии в Беларуси, сообщает ТАСС.

USCIRF - независимая двухпартийная комиссия федерального правительства США. Она отслеживает по всему миру случаи нарушения религиозных свобод и предоставляет соответствующие рекомендации президенту, госсекретарю и Конгрессу США.

Ранее по теме


<Октябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Ноябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование