Власти ОАЭ запретили «Белавиа» перевозить граждан 4-х стран

Белорусская госавиакомпания «Белавиа» по требованию властей ОАЭ с 14 ноября 2021 года перестала принимать граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии на борт самолетов, выполняющих рейсы из Дубая в Беларусь.

«В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14.11.2021 граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», - говорится в сообщении на сайте Белавиа.

«Пассажиры, попадающие под действие данного запрета, смогут вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения», - также сказано в сообщении.

«Авиакомпания "Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы из Минска в Дубай в феврале 2021 года. В летний период (период "низкого сезона" в Дубае) авиакомпания выполняла рейсы с частотой 3 рейса в неделю. В связи с увеличением спроса со стороны туристических операторов Беларуси, реализующих авиабилеты в составе туристических пакетов белорусским гражданам, частота выполнения рейсов с октября 2021 года увеличилась до 5 рейсов в неделю. Таким образом, на рейсах в Дубай большинство мест продано в виде блоков мест белорусским туристическим операторам и количество билетов с началом путешествия из Дубая было минимальным», - утверждает авиакомпания.

12 ноября Белавиа сообщила, что власти Турции запретили ей принимать на борт самолетов, следующих в Беларусь, граждан Ирака, Сирии и Йемена.