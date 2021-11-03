Талибы в Афганистане запретили доллары

Правительство Афганистана, сформированное запрещенным в РФ террористическим движением талибан, запретило использование в стране долларов и любой другой наличной иностранной валюты.

«Исламский эмират приказывает всем гражданам, владельцам магазинов, торговцам, бизнесменам и населению в целом осуществлять транзакции в афгани и воздерживаться от использования иностранной валюты», - заявил во вторник официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Любой, кто нарушит этот приказ, понесет предусмотренную законом ответственность» - предупредил он в заявлении, размещенном онлайн, передает finanz.ru со ссылкой на AlJazeera.

В августе, когда в аэропорту Кабула разыгрывалась драма, а бегущие из страны афганцы цеплялись за крылья улетающих самолетов, талибы уже запретили вывозить из Афганистана доллары, оказавшиеся в дефиците после ухода коалиции во главе с США.

Штаты остановили поставки наличных долларов в Афганистан за день до падения столицы, опасаясь, что самолет с «кэшем» достанется новой власти. Вашингтон также заморозил около 9 млрд долларов резервов ЦБ Афганистана, в том числе золотые слитки на 1,3 млрд, помещенные на хранение в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Талибам могла достаться лишь небольшая часть госсредств, которые находились в Кабуле в хранилищах национального ЦБ - около 360 млн долларов наличными, а также порядка 2 тонн золота, выяснил Reuters.

Экономика Афганистана жила за счет международной помощи, на которую приходилось 85% национального ВВП. Пока она заморожена, по оценке ООН, голод грозит каждому четвертому в стране.