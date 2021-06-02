В ЕС начала работу Европейская прокуратура

С 1 июня в Евросоюзе начала работу единая Европейская прокуратура (EPPO, European Public Prosecutor's Office), в задачи которой входит выявление и привлечение к ответственности виновных в мошенничестве с субсидиями, растрате и коррупции, отмывании денег или незаконном присвоении средств ЕС.

Кроме того, она должна бороться с трансграничным мошенничеством с НДС. Прокуратура сможет проводить собственные расследования на национальном уровне, выдавать ордера на арест и предъявлять обвинения.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс также назвал важной задачей Европейской прокуратуры защиту средств из фонда ЕС по преодолению последствий пандемии коронавируса объемом в 750 млрд евро.

Первым главным прокурором ЕС стала экс-генпрокурор Румынии Лаура Кодруца Кёвеши. По ее словам, новый орган, который стал "первым острым инструментом защиты верховенства права в ЕС", будет обладать "уникальными следственными полномочиями" в странах-участницах. Согласно оценке Кёвеши, EPPO будет принимать решения по тысячам дел в год.

В работе EPPO примут участие 22 из 27 стран ЕС, кроме Венгрии, Дании, Ирландии, Польши и Швеции.