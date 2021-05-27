Глава Amazon покинет свой пост в начале июля

Генеральный директор американской компании Amazon Джефф Безос на собрании акционеров в среду заявил, что оставит свой пост 5 июля.

Должность генерального директора перейдет к Энди Джесси, который сейчас возглавляет облачный сервис Amazon Web Services, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Безос же станет исполнительным председателем компании и сосредоточится на новых проектах и инициативах.

Безос еще в феврале этого года сообщил, что оставит пост генерального директора до конца 2021 года, но не уточнил, когда именно это произойдет. Предприниматель, которому сейчас 57 лет, основал Amazon в 1994 году. С того времени он стал богатейшим человеком в мире. Его состояние составляет около $177 млрд.