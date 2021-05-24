Последнее обновление: 24.05.2021 15:05

ICAO получила запрос на приостановку полетов над Беларусью

Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над территорией Беларуси после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Как сообщает Reuters, Франция и ее европейские партнеры работают над мерами по прекращению полетов над Беларусью и запрету доступа белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" к аэропортам стран ЕС.

"Мы работаем над пакетом мер, которые выходят за рамки санкций против отдельных лиц", - цитирует агентство заявление канцелярии президента Франции Эмманюэля Макрона.



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