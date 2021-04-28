Последнее обновление: 28.04.2021 15:31

Еще 4 Тelegram-канала в Беларуси признали экстремистскими

Суд Железнодорожного района Витебска 27 апреля признал четыре Telegram-канала экстремистскими.

В число Telegram-каналов с экстремистскими материалами вошли "Орша 97%", "Новополоцк и Полоцк 97%", "Партизаны", "Vitebsk_Юг".

По версии суда, в них "публиковались сообщения с призывами воспрепятствовать законной деятельности государственных органов. Также на этих Telegram-каналах подстрекали к массовым беспорядкам, вандализму, блокированию движения на автомобильных трассах и железнодорожных путях".

Суду также не понравились в мессенджерах "оскорбительные комментарии, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам".

В настоящее время идет поиск по установлению личностей администраторов этих Telegram-каналов.



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