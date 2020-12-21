Партия БНФ требует прекратить преследование за использование бело-красно-белой символики

Партия БНФ требует от властей прекратить преследование белорусов за использование бело-красно-белой символики. Об этом говорится в заявлении сойма партии, распространенном его пресс-службой.

В документе отмечается, что герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг были «важнейшими национальными символами, символами свободы, достоинства, независимости Родины, национального пробуждения и национального возрождения».

Об этом, по мнению партии, «наглядно свидетельствуют сотни тысяч демонстраций в этом году в Минске и бесчисленные шествия и митинги с десятками тысяч участников по всей Беларуси под бело-красно-белыми флагами, тысячи бело-красно-белых флагов в домах и квартирах белорусов, украшенные в национальных бело-красно-белых тонах дворы и кварталы».

Партия БНФ подчеркнула, что под национальной белорусской символикой «предки защищали страну, побеждали в сражениях и войнах, строили, творили, развивали нашу культуру и науку». В качестве примера приведены восстания Тадеуша Костюшко и Кастуся Калиновского, Слуцкий збройный чин, создание Белорусской Народной Республики.

Попытки советской и нынешней официальной пропаганды «очернить и дискредитировать национальные символы» фактом их использования во время Второй мировой войны в оккупированной нацистами Беларуси, «приравнять их к фашистской и нацистской символике», как говорится в заявлении, «являются полностью ложными, грязными и наглыми, противоречат фактам и сами строятся согласно методам и заповедям одного из идеологов нацизма и создателя лживой преступной гитлеровской пропаганды Йозефа Геббельса», передает БелаПАН.

По мнению авторов заявления, тезис о необходимости запрета бело-красно-белого флага выглядит «неуместным и абсурдным» на фоне того, что «нынешний российский триколор активно и абсолютно свободно используют в Беларуси не только посольство, представительства и граждане РФ, но и отдельные белорусские граждане, а нередко и сотрудники белорусских государственных органов, в том числе МВД и Минобороны, очень широко использовался российскими воинскими формированиями, которые воевали на стороне и под командованием нацистской Германии».

В партии БНФ напомнили, что герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг были государственными символами Республики Беларусь в 1991—1995 годах, под тем флагом принял присягу в качестве первого президента страны Александр Лукашенко.

«Враги белорушчины уничтожили национальные символы и белорусский язык, чтобы уничтожить свободу и достоинство нашего народа, сломить волю к отстаиванию своего права «людьми зваться», — говорится в заявлении. «Особенно безумными формы, методы и масштабы борьбы государственного аппарата с бело-красно-белой символикой становятся сейчас. МЧС, коммунальники, милиция, администрации школ и другие учреждения, официальная агитация — все возможные средства брошены государственной машиной для борьбы с бело-красно-белыми флагами, лентами, зонтами, одеждой, бельем, снеговиками, шлагбаумами».

«За бело-красно-белые флажки в окнах своих квартир белорусы обвиняются в несанкционированных массовых мероприятиях и наказываются штрафами и арестами. Роман Бондаренко, который вышел в собственный двор выяснить, почему неизвестные в масках срезают белые и красные ленточки, которыми жители украсили свой двор, был убит. В официальной пропаганде все более настойчиво звучат тезисы о необходимости запрета бело-красно-белого флага», — говорится в документе.

В связи с этим Партия БНФ решительно выступает против всех попыток запретить или ограничить использование национальной символики, попыток дискредитировать бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», а также требует прекратить преследование белорусов за использование БКБ-символики в своих домах, квартирах и автомобилях.

Партия рассматривает все проявления давления на национальную символику как «преследование белорусов по национальному признаку, направленное на лишение белорусского народа проявлений национальной идентичности».

Кроме того, партия призывает всех граждан «расширять использование белорусского языка во всех сферах использования, в том числе в отношениях с государственными и общественными организациями», а также «инициировать и требовать создание белорусскоязычных групп и течений в учебных заведениях различного уровня».

Невозможно запретить «Погоню» и бело-красно-белый флаг, как невозможно запретить правду и жажду жизни. Искусственное никогда не победит реальное, мертвее никогда не победит живое. С нашими святыми национальными символами сила нашего пробужденного народа, вера и надежда , мужество и солидарность белорусов, слава и величие наших предков, благословение Божье. Бело-красно-белый флаг и герб «Погоня» — символы нашей победы, которую не могут предотвратить никакие силы тьмы, насилия и лжи», — подчеркивается в заявлении сойма Партии БНФ.