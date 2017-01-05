Последнее обновление: 05.01.2017 17:19

Китай инвестирует 361 миллиард долларов в возобновляемые источники энергии

Китай планирует до 2020 года инвестировать 2,5 триллиона юаней (360,7 миллиарда долларов США) в возобновляемые источники энергии, заявил в четверг замначальника Государственного управления по делам энергетики КНР Ли Янчжэ.

"Согласно первоначальным подсчетам, в рамках реализации тринадцатого пятилетнего плана (2016-2020 годы) инвестиции в возобновляемые источники энергии достигнут 2,5 триллионов юаней", - приводятся его слова на сайте управления.

Проект по развитию возобновляемых источников энергии, по его словам, подготовлен совместно Государственным управлением по делам энергетики КНР и Национальной комиссией по развитию и реформам (NDRC) КНР.

Согласно плану, планируется увеличить долю потребления не ископаемых энергоресурсов, сокращать потребление угля. "Можно сказать, что чистые низкоуглеродистые источники энергии станут основным энергоресурсом в течение 13-й пятилетки", — отметил Ли Янчжэ.

Также власти Китая планируют к 2020 году увеличить потребление солнечной энергии, развивать гидроэнергетику, ветроэнергетику, геотермальную энергетику.

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