Последнее обновление: 05.01.2017 10:57

Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за декабрь на 88,9 млн долларов

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ по итогам декабря 2016 г. увеличились на 88,9 млн долларов США и, по предварительным данным, на 1 января 2017 г. составили 4927,2 млн долларов США в эквиваленте.

По информации Национального банка, в национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов США и на 1 января 2017 г. сложился на уровне 5185 млн долларов США в эквиваленте.

В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США, в национальном определении – на 717,3 млн долларов США.

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