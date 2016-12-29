США в четверг озвучат ответ на кибератаки из России

Администрация уходящего президента США Барака Обамы в четверг планирует объявить о серии ответных мер на хакерские атаки России во время американской президентской кампании, целью которых была помощь избранному президенту страны Дональду Трампу и другим кандидатам от республиканцев в их противостоянии с демократами, сообщили два американских чиновника, говоривших на условиях анонимности.

По их словам, одно из принятых решений направлено на то, чтобы принятые меры были ответом на конкретные хакерские атаки и не привели к масштабному киберконфликту, рискующему выйти из-под контроля.

В качестве одного из примеров была приведены невозможность вмешательства в сферу российских интернет-сообщений.

ФБР, ЦРУ и администрация директора Национальной разведки пришли к выводу, что за взломом ресурсов Демократической партии и связанных с ней организаций и лиц в преддверии выборов президента стоит именно Россия, рассчитывавшая утечкой полученной информации оказать поддержку кандидату от республиканцев Дональду Трампу, в итоге одержавшему победу.

Кремль последовательно отрицает обвинения в хакерских атаках.

Ранее в интервью NPR Обама говорил, что в ответ на кибератаки со стороны России "мы должны принять меры, и мы их примем".

Трамп, судя по всему, склоняется к тому, что новые санкции в адрес Кремля будут лишними.

"Мне кажется, нам нужно жить дальше", - сказал избранный президент журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова сенатора Линдси Грэма, в среду сказавшего, что Россию и её президента Владимира Путина могут ждать санкций за кибератаки.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в среду сказала, что Россия предпримет ответные меры в случае "новых враждебных шагов" США.

Россия уже является объектом санкций Запада, наложенных на нее за аннексию Крыма и помощь промосковским сепаратистам в кровопролитном конфликте на востоке Украины, что Кремль также отрицает.