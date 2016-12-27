Центр Кудрина объявил о провале экономических реформ последних 16 лет

За последние 16 лет в России были разработаны и приняты к исполнению две программы комплексного стратегического развития страны, но ни одна из них не была реализована на практике. К такому выводу приходят эксперты Центра стратегических разработок Алексея Кудрина в опубликованном в понедельник докладе "Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня".

По данным ЦСР, "Стратегия-2010", принятая летом 2000 года в качестве "Основ социально-экономической политики правительства", была реализована на 39%.

У "Стратегии-2020", предполагавшей создание инновационной экономики, результат еще хуже: она выполнена менее чем на 30%.

В полной мере, без искажения начально заложенных идей, реализованы лишь единичные шаги - создание Резервного фонда и Фонда национального благосостояния и установка автоматизированных комплексов фиксации нарушения правил дорожного движения.

Почти 40% пунктов стратегии не выполнены вовсе (746 из 1935). Полностью проигнорированы разделы "Новая модель экономического роста", "От стимулирования инноваций к росту на их основе", "Сокращение неравенства и преодоление бедности", "Оптимизация присутствия государства", отмечает ЦСР.

По ряду положений власти двигаются в прямо противоположном направлении: это формирование условий для существенного роста деловой активности и роста внутренней конкуренции, адаптация структуры бюджетных расходов к целям догоняющего развития, сокращение государственного сектора, предотвращение «утечки мозгов», развитие несырьевого сектора.

По мнению ЦСР, к такому плачевному результату привело нежелание властей мыслить чуть дальше горизонта ближайшего года в условиях высоких цен на нефть, отсутствие координации между министерствами и ведомствами, а также мощное противодействие кланов лоббистов всех уровней.

"Имитация деятельности в большинстве случаев более комфортна для администраторов, чем реализация реальных изменений. Целевая функция исполнителей в иерархической системе часто ориентирована на то, чтобы брать на себя минимум ответственности, и минимизировать риски неудач", - говорится к докладе.

Предложения лоббистов зачастую маскируются под реформы, хотя у каждого шага, как правило, есть конкретный бенефициар в виде того или иного элитного клана. "Нужно бы быть в постоянном контакте с ними, обсуждать, что приемлемо для них, что неприемлемо, на что они готовы пойти, на что не готовы. В противном случае они все заблокируют", - приводит ЦСР мнение одного из осведомленных источников.

Печальный диагноз стратегиям 2010 и 2020 ЦСР поставил в момент разработки третьей стратегии, ориентированной на период 2018-2034 гг.

В ней, как говорится в докладе, должны быть учтены ошибки прошлых программ: новая стратегия будет трехступенчатой, где на первом уровне будет сама концепция развития (комплексно сформулированы цели и задачи), а на втором и третьем - более приоритетные (мобилизационные) и менее приоритетные программы.

Чтобы противодействовать лоббистам, нужно радикально менять систему общественного устройства, считают эксперты. Влияние элит должно быть "уравновешено через эффективные каналы общественного участия, институты прямой и представительной демократии, призванные создать возможности для артикуляции и отстаивания общественных интересов", отмечают в ЦСР.