В России приостановлены полеты Ту-154

Полеты самолетов Ту-154, которые эксплуатируются российскими силовыми ведомствами, приостановлены до выяснения причин крушения над Черным морем.

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны РФ принято решение временно прекратить полеты самолетов этой марки до окончания расследования», - сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

Он отметил, что в настоящее время в эксплуатации находится ограниченное число самолетов данного типа и на воздушных перевозках приостановление их полетов существенно не скажется.

В уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 над Черным морем появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев. Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула. Эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение возле Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых — артисты военного ансамбля им.Александрова и представители трех российских телеканалов.