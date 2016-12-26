Кремль потребовал от регионов обеспечить 70% голосов за Путина в 2018 году

В Корпоративном университете Сбербанка на прошлой неделе состоялся семинар по внутренней политике для вице-губернаторов, в ходе которого представителям российских регионов рассказали, на какой итог президентских выборов 2018 года рассчитывают в Кремле.

Новый глава администрации президента Сергей Кириенко заявил собравшимся, что "основной кандидат" должен победить с результатом 70% голосов при такой же (70%) явке избирателей. При этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы. Об этом со ссылкой на участников встречи сообщает РБК.

«Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», - рассказал участник семинара.

Присутствовавшие на совещании вице-губернаторы разошлись в понимании того, что именно обсуждалось. Один участник встречи заявил, что это получение 70% голосов за кремлевского кандидата не нужно воспринимать как задание - Это было лишь "учебное упражнение с максимально высокими показателями".

Два других участника поняли полученные установки прямо и считают, что прозвучавшие на семинаре цифры явки и результата - это реальная задача, которая ставится Кремлем.

На семинаре Кириенко призвал вице-губернаторов не рассчитывать на то, что те или иные "непопулярные меры будут заливаться деньгами".

"Он сказал, что экономика стагнирует, и даже если завтра нефть будет стоить $100 за баррель, следует рассчитывать только на те деньги, которые заложены в бюджет", - рассказал участник.

Чтобы повысить явку на выборах президента, власти на местах должны "заинтересовать" граждан, но делать это надо в рамках закона, без использования запрещенных технологий, передают слова куратора внутриполитического блока собеседники РБК. По их словам, Кириенко сказал, что Кремль "будет в избирательной кампании с весны, но готовиться к ней нужно уже сегодня".

Жесткость постановки задачи по явке и результату предполагает, что выдвигаться будет именно Путин, а не кто-то другой, считает политолог Константин Калачев. Результат в 70% президент, по его словам, может получить, "вообще ничего не делая", но есть проблема с явкой.

"Понятно, что ключевой задачей выборов является легитимация их результата. Выборы должны продемонстрировать широкую общественную поддержку президента, не только подтвердить, но и усилить его позиции", - рассуждает эксперт.

Но Кремль находится между Сциллой и Харибдой: при инерционном сценарии выборов - а пока, по мнению Калачева, можно считать, что он будет именно таким, - высокая явка может быть достигнута только за счет административного ресурса, что снижает ценность результата. Поэтому вопрос в том, как модераторы внутриполитического процесса хотят и высокую явку получить, и не злоупотребить административным ресурсом.

Не исключен и такой вариант: регионам ставится планка явки выше оптимальной, чтобы на выходе получить приемлемые для Кремля показатели, полагает Калачев. Таким показателем, по его мнению, могла бы стать цифра 60%.

До сих пор явка на президентских выборах в России никогда не достигала 70%, хотя и приближалась к ней. В 2012 году она составила 65,3%, в 2008-м - более 69%, в 2004-м - 64,4%, в 2000-м - 68,7%. На президентских выборах 1996 года, которые прошли в два тура, явка в первом туре равнялась 69,8%, во втором - 69,4%.

Что касается результата выборов, то 70% «кандидаты Кремля» получали дважды. В 2004 году Владимир Путин победил с итогом 71,3%, в 2008 году Дмитрий Медведев выиграл выборы, получив 70,3% голосов.